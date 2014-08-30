Гелетей поздравил работников и ветеранов авиационной промышленности и транспорта по случаю Дня авиации

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

"Искренне поздравляю Вас с государственным праздником - Днем авиации. В этот день мы чтим славные традиции авиации Украины, отважных украинских летчиков, конструкторов, исследователей и испытателей. Склоняем головы перед светлой памятью тех, кто отдал жизнь за право украинского народа жить в свободной стране", - говорится в поздравлении Гелетея. Читайте такжеВ Борисполе на День авиации покажут "волонтерский" Ан-26

Сегодня военная авиация является гордостью и надеждой нашего государства. Ежедневно солдаты проявляют героизм, мужество и высокий профессионализм в зоне проведения антитеррористической операции, считает министр.

"Бесстрашно поднимаете в небо боевые самолеты и вертолеты, перевозите личный состав и грузы, уничтожаете бронированную технику и огневые позиции террористов, защищая независимость и территориальную целостность Украины. Спасибо Вам за добросовестное и самоотверженное выполнение своих обязанностей! Желаю Вам и вашим семьям мира, крепкого здоровья и семейного благополучия", - сказал Гелетей.