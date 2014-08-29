На потребности обороны из резервного фонда уже выделили 18 млрд гривень

Правительство Украины в текущем году уже выделило из резервного фонда государственного бюджета на потребности обороны страны 18 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга заявил заместитель министра финансов – руководитель аппарата Владимир Матвийчук.

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«Из резервного фонда на потребности обороны уже выделено около 18 млрд грн», – сказал он.