За сутки военные РФ 10 раз обстреляли позиции украинских силовиков

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

«Обстановка на границе остается напряженной. Наблюдается повышение интенсивности нанесения артобстрелов с территории РФ по районам опорных пунктов и блок-постов сил АТО. В целом позиции украинских силовиков обстреливались 18 раз, по меньшей мере 10 из которых произведено с территории РФ», - подчеркивается в сообщении.

Читайте такжеРоссия оставляет за собой все варианты, включая военное вмешательство в Украину - РасмуссенТакже отмечается, что «позиции Госпогранслужбы в течение суток обстреливались дважды, в обоих случаях – с территории России. С 19.15 до 19.45 осуществлен минометный обстрел (около 70 выстрелов) пограничных позиций на участке отдела пограничной службы «Станично-Луганское» Луганского отряда. Обстрел велся со стороны населенного пункта Маноцкий (РФ) в направлении Колесниковки (Украина)».