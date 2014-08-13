Бойцы АТО помогают жителям Донбасса водой, хлебом и консервами

Военнослужащие подразделения ВС Украины, которые выполняют задачи в рамках АТО, обеспечены всеми необходимыми пищевыми продуктами и питьевой водой.

Как отметили в продовольственной службе АТО, рацион питания военнослужащих полностью соответствует всем установленным нормам. Доставка всех необходимых продуктов осуществляется регулярно и в полном объеме, что позволяет полностью обеспечить личный состав горячим трехразовым питанием, а где это невозможно - выдачей сухих пайков.

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Также личный состав подразделений тыла АТО оказывает гуманитарную помощь местным жителям сел и поселков Донетчины и Луганщины, доставляя в них питьевую воду, хлеб, консервы и другие пищевые продукты.

Военнослужащие, которые осуществляют доставку гуманитарных грузов, рассказали, что иногда приходится самим оставаться без обеда. Но те слова благодарности, которые они постоянно слышат от местных жителей, сильнее любой пропаганды.