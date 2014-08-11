Украина сформировала военные резервы, которые будут прикрывать границу в случае вторжения войск РФ

Украина сформировала военные резервы, которые будут прикрывать государственную границу в случае вторжения российских войск.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационного центра CНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Держится внимание на государственной границе, созданы специальные резервы, которые могут сделать прикрытие государственной границы, если будет действительно какая-то агрессия», - заявил он.

Читайте такжеРФ усилила военное присутствие на границе с Украиной: 45 тысяч военных, 160 танков, 150 "Градов"

«Нужно понимать, что эти подразделения не смогут всех остановить, они созданы для того, чтобы на первое время остановить наступление, чтобы страна смогла мобилизоваться и выставить весь свой потенциал», - добавил Лысенко.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы Кремля, сегодня, 11 августа, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия во взаимодействии с представителями Международного комитета Красного креста направляет в Украину «гуманитарную миссию».

Читайте такжеГенсек НАТО считает "очень вероятным" российское военное вторжение в Украину

В то же время лидеры США и стран ЕС заявляли, что будут считать прямым вторжением введение Россией своих войск для доставки "гуманитарной помощи" на восток Украины.