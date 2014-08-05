Врачи Военно-медицинского клинического центра Центрального региона провели уникальную операцию

Во время предоперационной подготовки раненого полковники медицинской службы Александр Варченко, Андрей Самойлинко, полковник медицинской службы в отставке Николай Драчевский, капитан медицинской службы Сергей Олейник и работник вооруженных сил Наталья Капшук разработали детальный план операционного вмешательства, поиск наилучшего заместительного пластического материала, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

Военнослужащий во время выполнения задач в рамках проведения АТО получил ранения трех смежных областей правой половины лица: осколки поразили глаз, раздробили гайморовую пазуху, боковую и нижнюю стенки глазницы, вырвали некоторую часть кости, кожи и нижнее веко.

Хирургическая операция, которая длилась почти 5 часов, прошла успешно. У военнослужащего при помощи металлической сетки восстановлена боковая и нижняя стенки глазницы, что позволило сформировать саму глазницу, где в будущем будет установлен протез глаза, за счет другой сетки - титановой - устранено искажение правой части лица. Также восстановлены и зафиксированы стенки верхнечелюстной пазухи, выполнена пластика кожи и нижнего века местными тканями.

"Уникальность операции заключалась в том, что благодаря операции военнослужащему возвращен привычный вид лица. Кроме того, хирургическое вмешательство выполнялось бригадой специалистов разного профиля одновременно", - отметил начальник клиники челюстно-лицевой хирургии, стоматологии, отоларингологии и глазных болезней полковник медслужбы Александр Варченко.

В настоящее время защитник Украины проходит реабилитацию.