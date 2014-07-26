Батальон "Львов" приступил к службе на востоке страны
20:44, 26 июля 2014Армия
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Бойцы батальона "Львов" добрались до места дислокации на востоке Украины и уже приступили к выполнению возложенных на них задач.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении Львовской областной госадминистрации.
В состав батальона патрульной службы милиции особого назначения "Львов" вошли 150 добровольцев.
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Все они прошли боевые учения на базе учебно-тренировочного центра "Верещица" Львовского государственного университета внутренних дел.
Перед отправкой на восток страны бойцам передали вещи и продукты, приобретенные за средства благотворителей.
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