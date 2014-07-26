Батальон "Львов" приступил к службе на востоке страны

Об этом говорится в сообщении Львовской областной госадминистрации.

В состав батальона патрульной службы милиции особого назначения "Львов" вошли 150 добровольцев.

Читайте такжеВ Минобороны объяснили причины третьей очереди мобилизации

Все они прошли боевые учения на базе учебно-тренировочного центра "Верещица" Львовского государственного университета внутренних дел.

Перед отправкой на восток страны бойцам передали вещи и продукты, приобретенные за средства благотворителей.