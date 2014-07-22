ВР утвердила указ президента Украины «О частичной мобилизации»

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 232 из 318 народных депутатов зарегистрированных в сессионном зале, не голосовали в полном составе фракции КПУ и группа «За мир и стабильность», а из фракции Партии регионов проголосовали «за» всего двое народных депутатов.

В пояснительной записке к документу отмечается, что «необходимость принятия решения о частичной мобилизации обусловлена распространением проявлений терроризма на территории Украины, которые приводят к гибели мирного населения, военнослужащих и работников военных формирований и правоохранительных органов Украины в восточных регионах государства, концентрацией группировок войск (сил) со значительным наступательным потенциалом на территории Российской Федерации неподалёку от государственной границы Украины, угрозой нападения, опасностью государственной независимости Украины».

В ней также отмечено, что «мобилизация проводится в течение 45 суток со дня вступления в силу названного Указа».

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Указом создаются дополнительные условия для доукомплектования потребностей Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной специальной службы транспорта, других воинских формирований Украины военнообязанными и резервистами в соответствии с мобилизационными планами.