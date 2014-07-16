Военные медики делают все возможное для сохранения жизни и здоровья раненых военнослужащих

Раненые военные получают весь спектр необходимой хирургической помощи, разноплановое медикаментозное, физиотерапевтическое, восстановительное и реабилитационное лечение.

- Все лечебные мероприятия, направленные на максимально качественное и быстрое выздоровление защитников Отечества. В составе медицинских групп непосредственно возле поля боя личный состав Центра делает все возможное для сохранения жизни и здоровья раненых военнослужащих. Военные медики оказывают квалифицированную помощь в составе многофункционального мобильного госпиталя в определенном районе, в стенах лечебного учреждения или же во время аеромедичної эвакуации воздушным транспортом. Практический опыт медиков, их профессионализм, новейшая аппаратура позволяет оказывать помощь в соответствии с современным уровнем развития медицинской науки и практики, - отметил заместитель начальника ВМКЦ Центрального региона полковник медицинской службы Александр Столяренко.

Стоит отметить, что со времени проведения активной фазы антитеррористической операции в ВМКЦ Центрального региона специалистами предоставлено квалифицированную, специализированную медицинскую помощь около ста военнослужащим.