В Николаевской области 24 семьи военнослужащих получили квартиры

Под Николаевом, в с.Галицыновка Жовтневого района, 24 семьи военнослужащих Николаевского гарнизона 27 июня получили квартиры.

Как сообщает пресс-служба Николаевской облгосдаминистрации, ордера вручила заместитель председателя Николаевской ОГА Оксана Янишевская.

На торжественной церемонии выдачи ордеров присутствовали также заместитель военного комиссара областного военного комиссариата полковник Виктор Мамчур и начальник КЭЧ района подполковник Александр Марцоха.

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Согласно сообщению, в доме военнослужащих 1, 2, 3-х комнатные квартиры с ремонтом.

”Его построили давно, но почти 4 года не могли сдать в эксплуатацию. Как потом объяснили военные, не только из-за нехватки средств, но и из-за бюрократических препон. Главная проблема «простоя» дома - отсутствие подключения к сетям коммуникаций”, - сообщили в ОГА.

”Сегодня, во время событий, которые происходят в государстве, именно вы держите оборону. Очень приятно, что Министерство обороны Украины нашло средства, которых не хватало, для того чтобы закончить строительство. От всего сердца желаю хорошей и счастливой жизни в новых домах”, - пожелала Янишевская.

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Янишевская также подарила новоселам государственный флаг Украины, который будет развиваться над первым подъездом нового дома.

Со словами благодарности от имени новоселов выступил майор Юрий Заикин, который отметил, что имея собственную крышу над головой и зная, что семьи обеспечены жильем, военнослужащим будет морально намного легче выполнять свои служебные обязанности.

Завершилась торжественная церемония концертом художественной самодеятельности, который подготовил и исполнил творческий коллектив 45 Николаевского гарнизонного дома офицеров.

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Осмотрев квартиры Янишевская отметила: ”Я осталась довольна тем, что увидела в квартирах. Дом с индивидуальным отоплением, район хороший, вокруг лес, недалеко река. Галицыновський сельский голова пообещал отремонтировать остановку. Кроме того, пока не установлен пандус, этот вопрос я взяла под контроль, поручила в течение 2-3 дней ликвидировать эту проблему”.

По данным ОГА, это первый дом с 2010 года, который сдали, как социальное жилье для военнослужащих.