Военные, которые охраняют аэропорт в Донецке, обеспечены всем необходимым

В частности, в программе было использовано интервью военнослужащего, который представился Андреем - военным из 72 отдельной механизированной бригады, военнослужащие которой в рамках АТО несут службу по охране аэропорта в городе Донецк. Этот так называемый «военнослужащий» рассказал зрителям, что их постоянно обстреливают, руководство Минобороны не предпринимает никаких мер по их обеспечению, в результате обстрелов было повреждено электроснабжение. Также он рассказал, что у них, вроде бы, закончилась питьевая вода, продукты питания и т.д.

Управление прессы и информации Министерства обороны Украины уполномочено заявить, что распространенная телеканалом информация в выше указанном сюжете не соответствует действительности. Военнослужащие подразделения ВС Украины, которые в рамках АТО несут службу по охране аэропорта в городе Донецк обеспечены всем необходимым в полной мере. Об этом только что сообщили по телефону представители подразделения из Донецка. У них есть достаточные запасы питьевой воды, продуктов питания, работает электросеть и в наличии запасные источники питания. Военные повара подразделения вовремя готовят горячую пищу для личного состава, в достаточном количестве имеется запас сухих пайков, в том числе производства США.

Управление прессы и информации Министерства обороны Украины в очередной раз предупреждает представителей средств массовой информации и, в частности, журналистов программы «Чрезвычайные новости», что недопустимо и непрофессионально распространять недостоверную, непроверенную и искаженную информацию, поддерживая этим пропаганду агрессоров с целью дискредитации Вооруженных Сил Украины и других военных формирований государства.