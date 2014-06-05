Солдаты с легкими ранениями пытаются вернуться в строй - Андронатий

Об этом заявил директор Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины полковник медицинской службы Виталий Андронатий.

“Я постоянно общаюсь с ранеными военнослужащими. В них боевой дух на высоком уровне, но они нуждаются в реабилитации. Поэтому с ними работают психологи”.

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- Сегодня у общественности есть определенные нарекания на военную медицину не только в нашем госпитале, но и в других госпиталях по всей территории Украины, где находятся раненые, которых доставили с территории проведения АТО. Но нужно понимать, что раненые находятся в довольно тяжелом психологическом состоянии - они чувствуют дискомфорт, чувствуют неуверенность. Эти факторы влияют на процесс их выздоровления, - подчеркнул полковник медицинской службы Виталий Андронатий.

По словам директора Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины, по-возможности, на реабилитацию медики доставляют раненых в военно-лечебных заведений того региона, откуда они родом. Ведь рядом с родными и близкими они лучше восстанавливают здоровье.

- Больные, которые имеют легкую степень ранения, стараются как можно быстрее вернуться в строй, к своим товарищам по оружию, - подчеркнул полковник медицинской службы Виталий Андронатий.