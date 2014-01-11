Отбор кандидатов для поступления в Полтавский военный лицей начнется 1 апреля

Вступительные экзамены для учащихся, окончивших седьмой класс общеобразовательных школ, пройдут в период со 2 по 15 июня, а для выпускников девятых классов – с 23 июня по 5 июля.

В 2014 – 2015 годах в учебное заведение планируют набрать почти тысячу лицеистов. Отбор будет проводиться на основании изучения личных дел юношей, а зачисление – по результатам вступительных экзаменов по общеобразовательным дисциплинам, медицинского обследования и профессионально-психологического отбора. Обучение будет бесплатным.

Планируется, что лицей будет обеспечивать не только получение полного общего среднего образования, но и осуществлять допрофессиональную военную подготовку. С этой целью в недельное расписание лицеистов будут включены 4-5 занятий по предмету «Защита Отечества». Поэтому после выпуска из учебного заведения они будут иметь льготы при поступлении в военные вузы.

Полковник Игорь Мицюк сообщил, что сейчас в военном лицее продолжается работа по подбору преподавательского состава. Всего планируется, что в лицее будет преподавать более 90 учителей.