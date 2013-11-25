Ушел из жизни легендарный майор Вихрь, разведчик Евгений Березняк

Евгений Степанович родился 25 февраля 1914 года в Екатеринославе (ныне - Днепропетровск) в семье рабочих.

После окончания в 1932 году педагогического техникума в г. Зиновьевск (ныне - Кировоград) учительствовал в начальной школе.

Учился в Екатеринославском горном институте на геологическом факультете , но , проучившись два года , Евгений Степанович понял , что его призвание - педагогическая деятельность. Его направили в Веселовского школы Межевского района преподавать математику.

С 1933 по 1939 годы работал сначала учителем, а потом завучем и директором Новоселицкого средней школы (Днепропетровская область). Позже был заведующим районного отдела народного образования .

В 1938 году окончил учительский институт в г. Бердянск.

К началу Великой Отечественной войны работал заведующим Львовского городского отдела народного образования.

С первых дней войны переехал в Днепропетровск, где принимал участие в подпольной работе в тылу врага.

После освобождения в октябре 1943 года Днепропетровская работал заведующим сектором Днепропетровского обкома КП (б) Украины.

В конце 1943 года Е. С. Березняка направляют на учебу в агентурной школы ГРУ ГШ Советской Армии, после окончания которой его назначают командиром диверсионно - разведывательной группы. Всего командование фронта получило от группы Евгения Березняка (его позывной - " Голос" ) более 140 радиограмм с ценными разведывательными сведениями относительно войск и объектов немцев, расположенных в Кракове и его пригородах. Эти сведения имели очень важное значение для планирования и успешного проведения войсками 1 Украинского фронта операции по разгрому краковского группировки противника. Своими действиями диверсионно - разведывательная группа Березняка спасла десятки тысяч жизней советских воинов и мирных польских жителей, а также сам Краков от разрушения.

После войны до 1952 года Евгений Степанович работал на руководящих должностях в органах народного образования Львова .

В 1946 году он окончил Львовский педагогический институт .

С 1952 по 1984 годы - занимал высокие должности в системе народного образования Укрзализныци и Министерства образования УССР.

Последние годы своей трудовой деятельности до 1998 года работал старшим научным сотрудником Института педагогики Академии педагогических наук Украины .

Указом Президиума Верховного Совета СССР " за образцовое выполнение заданий командования в тылу противника и проявленные при этом мужество и отвагу " Е. С. Березняк был награжден орденом Отечественной войны I степени.

Через год известный писатель Юлиан Семенов на основе архивных материалов ГРУ ГШ СССР о деятельности разведгруппы Евгения Березняка написал повесть "Майор Вихрь" , по которой впоследствии был снят одноименный киноленту .

В 1971 году в издательстве "Молодая гвардия " вышла из печати книга Е.С. Березняка "Я - Голос" , которая под разными названиями ( " Пароль " Dum spiro ... " , " Операция " Голос" ) общим тиражом более чем в 2 миллиона экземпляров пять раз переиздавалась в Украине , Польше , Болгарии , Узбекистане , России . Кроме того , на экраны в разные годы выходили документальные фильмы , посвященные Евгению Березняку .

В 2001 году Евгению Степановичу Указом Президента Украины " за личное мужество и отвагу , героизм и самопожертвование , проявленные при выполнении особо важных заданий в годы Великой Отечественной войны " присвоено звание Герой Украины . Указом Президента Украины в 2005 году ему присвоено воинское звание " генерал - майор " .

Евгений Степанович награжден высшими военными наградами Польши , многочисленными орденами , медалями и отличиями бывшего СССР , Украины , Российской Федерации и общественных организаций , является почетным гражданином Киева, Днепропетровска , Кракова , Новомосковска Днепропетровской области , почетным сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины , почетным солдатом Военно - дипломатической академии , почетным академиком и профессором многих учебных заведений Украины .

Руководство Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВС Украины, коллектив Главного управления разведки Министерства обороны Украины и подчиненных воинских частей скорбит по поводу смерти Березняка Е. С. и выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.