Начат цикл конференций по планированию украинско-американских учений

В Одессе открылась начальная конференция по планированию украинско-американских учений «Си Бриз – 2014» в духе программы «Партнерство ради мира». В мероприятии приняли участие заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Владимир Хижий, руководитель американской делегации капитан первого ранга ВМС США Джон Мошер и руководитель рабочей группы Военно-Морских Сил ВС Украины капитан 1 ранга Игорь Терехин, представители других приглашенных стран.

Генерал-лейтенант Владимир Хижий отметил, что опыт планирования и проведения миротворческих учений является весомым фактором поддержания мира и стабильности в различных регионах мира, а также обеспечение безопасности судоходства в кризисных районах.

- Международные учения «Си Бриз» являются одними из знаковых и масштабных. Считаю, что их тематика соответствует актуальным проблемам украинского флота, отвечает современным вызовам и угрозам, направленным, прежде всего, на обеспечение безопасности и стабильности в Черноморском регионе, - отметил генерал-лейтенант Владимир Хижий.

Руководитель рабочей группы Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины капитан 1 ранга Игорь Терехин сообщил, что кроме выполнения типовых задач дополнительно планируется отработать действия противоминных сил.

- Учитывая опыт предыдущих международных учений серии «Си Бриз», могу с уверенностью сказать, что совместное взаимодействие на море, воздухе и на берегу обязательно будет способствовать поднятию профессионального уровня украинских моряков, - отметил капитан 1 ранга Игорь Терехин.