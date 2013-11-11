В Киеве почтили память погибших воинов Содружества наций
17:27, 11 ноября 2013Армия
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Сегодня, 11 ноября, по случаю Дня памяти погибших воинов Содружества наций у мемориала на могиле Неизвестного солдата в столичном парке Вечной Славы состоялась торжественная церемония. Венки и цветы к могиле Неизвестного солдата возложили послы иностранных государств в Украине, военные атташе, члены семей и представители сообществ других государств. В мероприятии также приняли участие представители Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, военнослужащие гарнизона города Киева.
Мероприятие началось исполнением элегии "Последний сигнал", которая сообщает о начале двух минут молчания, чтобы почтить память погибших.
После короткой религиозной службы для различных конфессий с речами к собравшимся выступили важные лица.
- 11 ноября 1918 в 11.00 война завершилась. И сегодня мы собрались, чтобы отдать должное тем, кто так и не смог прожить свои счастливые годы в старости, кто так и не вернулся к своим семьям, кто не дожил до Победы - минутой молчания, - сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине господин Саймон Смит.
Далее состоялась церемония возложения венков представителями Содружества наций.
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