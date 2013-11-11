В Киеве почтили память погибших воинов Содружества наций

Мероприятие началось исполнением элегии "Последний сигнал", которая сообщает о начале двух минут молчания, чтобы почтить память погибших.

После короткой религиозной службы для различных конфессий с речами к собравшимся выступили важные лица.

- 11 ноября 1918 в 11.00 война завершилась. И сегодня мы собрались, чтобы отдать должное тем, кто так и не смог прожить свои счастливые годы в старости, кто так и не вернулся к своим семьям, кто не дожил до Победы - минутой молчания, - сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине господин Саймон Смит.

Далее состоялась церемония возложения венков представителями Содружества наций.