Украинские военнослужащие в Косово приняли участие в благотворительном марафоне "Dancon March"

На этот раз экзаменом на прочность, выносливость и способность стойко и мужественно переносить физические нагрузки для двух представителей национального подразделения стали соревнования по марш-броску на 25 километров "Dancon March".

Этот благотворительный марафон несколько раз в год организуют и проводят военнослужащие Вооруженных сил Королевства Дании. Впервые он стартовал в 1972 году, когда датские военные в составе миссии ООН выполняли миротворческие задачи на Кипре. Далее соревнования приобрели традиционный характер и получили продолжение в миссиях в Эритрее, Ливане, Афганистане, Аденском заливе, Ираке и Косово.

Цель этого мероприятия - проверить свои физические навыки, выносливость, а главное - закрепить дружеские отношения между национальными контингентами, которые входят в состав миротворческих сил.

Марш-бросок стартовал и финишировал на территории французской военной базы "Marechal de Latre" ( г. Ново Село). В ее окрестностях проходила и дистанция соревнований с контрольными пунктами, где участникам забега делали отметки, повязывая на снаряжение ленты разного цвета. Там марафонцы могли получить питьевую воду, шоколадные батончики и фрукты, а при необходимости - медицинскую помощь.

В марш-броске на 25 километров приняли участие военнослужащие практически из всех контингентов сил KFOR в Косово, миссий ООН и EULEX. Украинское подразделение на "Dancon March" представляли заместитель командира национального контингента гвардии капитан Николай Верпета и офицер по вопросам религии лейтенант Петр Паевский. И если для закаленного разведчика Николая Верпета забеги на большие дистанции - обычное дело, то для духовного наставника украинских военнослужащих иерея Петра участие в марафоне стала настоящим испытанием.

По условиям соревнований каждый участник должен был нести на себе груз не менее 10 кг и иметь личное оружие. Контрольное взвешивание проводилось на старте, на контрольном пункте и на финише.

В напряженной борьбе заместитель командира национального контингента гвардии капитан Николай Верпета преодолел дистанцию ​​за 2 часа 40 минут и финишировал в первой десятке среди более чем 700 участников забега. Достойный результат продемонстрировал и отец Петр. Без особого опыта, закалки и профессиональной подготовки он покорил 25- километровый "Dancon March" за 3:00 50 минут, оставив за спиной более половины марафонцев .

По словам командира национального контингента гвардии майора Владимира Кокорева, который одобряет и всесторонне поддерживает подобные мероприятия, участие наших миротворцев в многонациональных соревнованиях - это не только достойная презентация Украины и ее Вооруженных Сил, но и важная составляющая сплоченности всего коллектива:

- Виды спорта - один из важных факторов сплоченности, воспитания и морально-психологического обеспечения жизнедеятельности украинского национального контингента. Преодоление сложной дистанции повышает самооценку, что положительно влияет на выполнение задач, создает здоровую психологическую обстановку в воинском коллективе.

Все участники соревнования были награждены медалями и почетными дипломами о прохождении дистанции на "Dancon March".