Лебедев временно сменил кабинет на кабину сверхзвукового истребителя
Павел Лебедев получает информацию о реальном состоянии дел в Вооруженных Силах Украины не только из документов и докладов подчиненных, но и путем личной проверки.
Состояние боевой готовности войск является предметом постоянного внимания со стороны руководства Министерства обороны. Так, во время очередной проверки состояния боевой готовности ряда частей воздушного командования группы "Центр", глава оборонного ведомства 5 минут лично пилотировал истребитель МиГ-29УБ. Полет целом длился 20 минут.
После выполнения полета Павел Лебедев, в частности, отметил:
- Министерство обороны уделяет первоочередное внимание обеспечению роста интенсивности боевой подготовки и состояния вооружения и военной техники. Это является одним из основных направлений реформирования, говорится в подписанном Президентом Украины Комплексной программе реформирования и развития Вооруженных Сил Украины до 2017. Для реализации программы запланировано значительные ресурсы, поэтому мы уверены, что достигнем определенных показателей.