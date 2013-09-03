Харьковские авиаторы получили новый тренажер военного самолета

Новое техническое средство улучшит занятия по специальной подготовке летчиков-инструкторов и курсантов, поднимет уровень безопасности полетов и будет способствовать сбережению материальных ресурсов военной части.

Тренажер ТКС- Л39 разработан и полностью собран на Львовщине специалистами ООО "Маркет - Матс". По условиям контракта с оборонным ведомством производитель отвечал за доставку тренажера в Чугуев , его сборку и обучение военнослужащих, и в дальнейшем будет его обслуживать.

На торжественном митинге по случаю открытия нового объекта, присутствовали заместитель командующего Воздушных Сил ВС Украины по боевой подготовке - начальник управления боевой подготовки генерал - лейтенант Виктор Сидаш, начальник инженерно - авиационного департамента ООО "Маркет - Матс" генерал - майор в отставке Юрий Синенко, представитель православного духовенства отец Вадим, офицеры - летчики и курсанты Харьковского университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

- Тренажер ТКС- Л39 - это не просто современное оборудование. Уникальность его заключается в том, что над ним работали бывшие военные летчики специально для своих преемников. Как результат, тренажер позволяет выполнять 100 % подготовительных упражнений и до 85 % задач по технике пилотирования, - отметил генерал- лейтенант Виктор Сидаш.

После перерезания символической ленты и освящения отцом Вадимом специального класса, право первым совершить виртуальный полет поручили летчику - инструктору второй авиационной эскадрильи бригады лейтенанту Ивану Ободовская. В качестве руководителя полетов выступил командир бригады военный летчик I-го класса полковник Геннадий Дубовик.

- Сходство работы на этой чудо- технике с управлением реального реактивного самолета поражает . Даже упражнения высшего пилотажа и полеты в сложных условиях можно отработать на нем. А то, что здесь предусмотрено выполнение полетов на групповую слетанность , делает тренажер просто бесценным , - рассказал командир бригады полковник Геннадий Дубовик.

По словам главного разработчика тренажера ТКС- Л39 генерал - майора в отставке Юрия Синенко , выполнение всего комплекса работ по вводу технического средства в эксплуатацию обошлось Министерству обороны Украины в около 25 миллионов гривен.

- Подобные этому тренажеру иностранные аналоги стоят 8-12 миллионов долларов США. При этом наши конкуренты в Северной Америке, Германии или Франции работают над изобретениями долгие годы совместно с 15-20 научно - исследовательскими учреждениями . Мы же - авиаторы из Львова, сами и в короткий срок создаем каждый образец техники, потому что делаем это для своих соотечественников, - рассказал Юрий Синенко .

Среди дальнейших задач, ООО "Маркет - Матс" выполнять в интересах Вооруженных Сил Украины , названа работа над тренажерной комплексом боевого вертолета Ми -24. Предполагается , что он также обойдется военному бюджету в 25 миллионов гривен и в следующем году поступит на вооружение полка армейской авиации Сухопутных войск , расположенный на Львовщине.