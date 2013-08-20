Корабли BLAСKSEAFOR провели внеплановые учения

Сегодня, 20 августа, корабли Черноморской группы военно-морского сотрудничества BLAСKSEAFOR и дополнительно определенные силы поисково-спасательного обеспечения из состава ВМС ВС Украины и из состава Черноморского флота России на внешнем рейде Севастополя отработали задачу тактических учений на тему «Ведение поисково-спасательных действий и оказание аварийной помощи аварийному судну».

Согласно поставленной Штабом оперативного управления BLAСKSEAFOR задаче, именно этими внеплановыми учениями начата вторая фаза августовской активации соединения.

По согласованию с соответствующими сторонами, к учениям, кроме кораблей BLAСKSEAFOR (тральщик «Прибой» (ВМС Болгарии), ракетный корабль на воздушной подушке «Бора» (Черноморский флот Российской Федерации), корвет «Эустатиу Себастиан» (ВМС Румынии), фрегат КРЗ «Тургутреис» (ВМС Турции) и корабль управления «Славутич» (ВМС ВС Украины), привлекались дополнительные силы – морской буксир «Кременец», противопожарный катер «Борщив», санитарный катер «Сокаль» и вертолет Ми-14 от ВМС ВС Украины и судно экологического контроля «Петр Градов» от ЧФ РФ. В учении также были задействованы аварийные спасательные группы из состава кораблей соединения BLAСKSEAFOR.

Тактическое учение проведено в пять этапов. Оно предусматривало оповещение об аварии и переходе поисково-спасательных сил в район аварии, развертывание в районе аварии, поиск аварийного корабля и личного состава, который находится на воде, оказание ему помощи и оказание помощи аварийному кораблю по борьбе с пожаром, а также буксировка аварийного надводного корабля.

– Главной целью внепланового тактического учения является отработка совместных действий экипажей кораблей соединения BLAСKSEAFOR «по вызову» для решения неожиданных задач, – отметил командир соединения BLAСKSEAFOR капитан 1 ранга Андрей Тарасов (ВМС ВС Украины).

В ходе учений были отработаны совместные действия спасательного отряда и морской авиации по оказанию помощи кораблю в море, усовершенствованы навыки штаба Центра поисковых и аварийно-спасательных работ ВМС ВС Украины, Командного центра ВМС ВС Украины в организации поисково-спасательных действий, управления силами, поисково-спасательного обеспечения, отработано взаимодействие с кораблями соединения BLAСKSEAFOR по оказанию помощи аварийному кораблю (судну) в море и спасению личного состава, который находится на воде.