Мощи 12 святых воинов-мучеников прибыли в Николаевский гарнизон

Свое путешествие военными частями Вооруженных Сил Украины, дислоцированными в Николаеве, ковчег с мощами 12 святых воинов-мучеников начал с территории семьдесят девятой Николаевской отдельной аэромобильной бригады высокомобильных десантных войск ВС Украины.

На территории храма святой равноапостольной Нины, расположенного на территории соединения, воины-десантники, а также студенты военной кафедры Николаевского национально университета им. Сухомлинского смогли приобщиться к святыне. По прибытии мощей здесь был отслужен молебен, после чего все присутствующие военнослужащие приложились к раке с частицами мощей.

Как рассказал глава епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами Украины и другими военными формированиями Николаевской епархии настоятель Святоуспенского храма протоиерей Валерий Голуб, завтра к святыне смогут приложиться авиаторы 299-й бригады тактической авиации, а в четверг и пятницу мощи будут находиться в Очаковском гарнизоне . Там приложиться к ним смогут военные моряки, после чего мощи вернутся в Киев.