С 1 сентября повысится размер месячного денежного довольствия военнослужащих

"С 1 сентября 2013 состоится очередное, плановое повышение размера месячного денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил Украины в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 13 марта 2013 № 161 - на 40%, - сообщил сегодня, 9 августа, заместитель Министра обороны Украины - руководитель аппарата Владимир Можаровский во время брифинга в Клубе Кабинета Министров Украины.

По его словам, усиление социальной защиты военнослужащих и членов их семей, в частности, в части увеличения в 2 раза до 1 июля 2014, по сравнению с началом 2012 года денежного обеспечения, является одним из основных направлений работы руководства Министерства обороны Украины.

- Для примера: если командир батальона в звании "майор" в Сухопутных войсках сегодня получает чуть более 4 тысяч 100 гривен месячного денежного обеспечения, то с 1 сентября эта цифра вырастет до около 4 тысяч 800 гривен, - отметил Владимир Можаровский.