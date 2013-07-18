Продолжается передислокация украинских миротворцев в Кот-д'Ивуар

Завершился второй этап передислокации отдельной авиационной группы 56-го отдельного вертолетного отряда ВС Украины Миссии ООН в Либерии в Республику Кот-д’Ивуар. В соседней западноафриканской стране наши соотечественники будут принимать участие в Операции ООН в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ) и трансграничных операциях в рамках сотрудничества между Миссиями ООН двух государств.

В течение четырех дней вертолетами Ми-8 и Ми-26 осуществлялась перевозка на аэродром «Ман» военнослужащих отдельной авиационной группы, авиационно-технического имущества, специальной автомобильной техники, авиационных средств поражения и боеприпасов.

Место базирования украинских миротворцев находится около населенного пункта Ман, рядом с базовым лагерем батальона ОООНКИ из Бангладеш, на личный состав которого возлагается охрана украинского городка, вертолетной стоянки, военнослужащих, имущества, авто и воздушной техники.

Специально для украинского контингента был построен современный военный городок для автономного проживания и выполнения задач под эгидой ООН.

Личный состав авиационной группы разместился в двух жилых модулях, каждый на шесть комнат. Штаб находится в отдельном жилом модуле на шесть служебных помещений. Установлен медицинский пункт и санитарные модули для обеспечения санитарно-гигиенических потребностей личного состава, построено помещение под производственные цеха для приготовления пищи и столовая, установлена скважина для обеспечения водой.

Организация обеспечения личного состава продовольствием, снабжением питьевой воды для наших военных возлагается на ОООНКИ.

– Ситуация в Кот-д’Ивуаре является стабильной и характеризуется ходом событий вокруг решения руководства страны восстановить национальный диалог по примирению. Также обнародованы планы проведения общенациональной переписи населения, основной целью которой является определение реальной численности населения и возможность осуществить подсчеты всех экономико-социальных показателей, – рассказал помощник командира отряда по связям со СМИ подполковник Руслан Линнык.