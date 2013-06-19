Во Львове состоялось выездное заседание представителя департамента финансов Минобороны

Чтобы получить исчерпывающие ответы на свои вопросы финансового характера на этот день зарегистрировалось двадцать посетителей.

По словам начальника отдела – заместителя начальника управления по финансированию военных частей и учреждений Департамента финансов Министерства обороны Украины полковника Александра Клима, основными вопросами, которые поднимались во время приема, были вопросы пенсионного обеспечения, социальной защиты, соблюдения прав и гарантий, установленных законодательными актами.

– Пенсионному обеспечению было уделено немалое внимание. Оно и не удивительно, ведь для военных пенсионеров, членов их семей, вдов военнослужащих оно является основным источником существования. Также были вопросы, касающиеся диспропорции в выплате пенсий военным пенсионерам в зависимости от времени увольнения при одинаковых условиях. Было дано разъяснение, что на выполнение социальных инициатив Президента Украины в три этапа было осуществлено повышение пенсий, назначенных согласно Закону Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», кроме пенсий военнослужащих срочной службы и их семей. Поэтому с 1 июля 2012 года основной размер пенсий был повышен поэтапно до 35 процентов основного размера пенсии. Таким образом, эту диспропорцию удалось для большинства военных пенсионеров ликвидировать, – отметил начальник отдела – заместитель начальника управления по финансированию военных частей и учреждений Департамента финансов Министерства обороны Украины полковник Александр Клим.

– Сейчас идет работа над освобождением Вооруженных Сил Украины от несвойственных им функций, излишней инфраструктуры, поэтому вопросы социальной защиты военных пенсионеров были переданы органам социальной защиты населения по месту жительства. Ранее этими вопросами занимались в военкоматах, и была налажена качественная система работы. Сегодня же отделы социального обеспечения, на которых возложены теперь эти функции, не владеют вопросом и подходят к решению проблем формально. Возможно, через некоторое время все и наладится, но пока за защитой военные пенсионеры идут в общественные приемные министра обороны Украины. Поэтому мы им даем советы, консультируем по правовым вопросам, помогаем составить запросы, – рассказал полковник Александр Клим.

Один из посетителей приема – ветеран военной службы, инвалид 2 группы полковник в отставке Василий Поддубный положительно охарактеризовал идею таких выездов ведущих специалистов оборонного ведомства:

– Я поддерживаю такую инициативу, ведь не все из нас могут поехать в Киев и записаться на прием к руководству Министерства обороны Украины и Генерального штаба. Сегодня мне рассказали, что есть график, согласного которому во Львов приедут еще и другие специалисты. Это довольно удобно не только для жителей области, но и Западного региона.

Традиция приемов граждан, относящихся к различным актуальным вопросам компетенции оборонного ведомства, существует давно. Как правило, они проходят в Киеве и требуют непосредственного присутствия граждан, а поездка в столицу не всегда по карману бывшим защитникам государства. Новая инициатива упрощает такое общение, ведь теперь им предложено более удобную и коммуникативную схему для решения неотложных вопросов. Собственно, согласно утвержденному графику прием будет осуществляться следующим образом:

9 июля 2013 года – представителем Управления по работе с гражданами и доступа к публичной информации;

6 августа 2013 года – представителем Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных Сил Украины;

17 сентября 2013 года – представителем Департамента социальной и гуманитарной политики Министерства обороны Украины;

29 октября 2013 года – представителем Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины;

19 ноября 2013 года – представителем Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины;

17 декабря 2013 года – представителем Управления по работе с гражданами и доступа к публичной информации.