В Вышгородском районе у военных погостили "пластуны" и ученики местной школы

Сначала дети осмотрели образцы стрелкового оружия и водолазного снаряжения, потом увидели спуск водолазов под воду и их десантирования с катеров во время движения. Все показы сопровождались увлекательными рассказами инструкторов.

Но самое интересное ждало любознательных посетителей впереди. Кроме того, что дети получили возможность прокатиться на скоростных катерах, военнослужащие подготовили для них чрезвычайно увлекательную конкурсную программу. Поделившись на команды, под руководством опытных наставников дети соревновались в гребле на лодках, в установке палатки, военизированной эстафете, перетягивании каната.

Пока компетентное жюри подводило итоги соревнований, измученные, но счастливые их участники обедали под небом. Как признались большинство из них, ничего вкуснее ухи и солдатской каши, приготовленных на армейской кухне, им еще в жизни пробовать не приходилось.

Стройные, подтянутые, гордые с сияющими от радости глазами победители соревнований торжественно выходили за заслуженными призами. Еще больше радости детям добавила новость о том, что такие встречи на тренировочной базе военных планируются и в дальнейшем с постепенным ростом сложности тренировки и спортивных соревнований.