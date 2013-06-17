Замминистра обороны обещает успешное решение жилищной проблемы

Об этом сегодня, 17 июня, сообщил заместитель Министра обороны Украины Артуро Бабенко во время пресс-конференции на тему "Капитальное строительство и обеспечение военнослужащих жильем, проблемные вопросы и пути их решения".

Заместитель Министра обороны Украины сообщил, что в Государственной комплексной программой реформирования и развития Вооруженных Сил Украины до 2017 года на строительство жилья для военнослужащих предусмотрено 1 млрд. 200 млн. грн.

- При средней цене 1 квадратного метра в 4890 грн. на эти средства можно построить и приобрести 245399 квадратных метров жилья. Это равно 3926 квартир площадью по 62,5 квадратных метров, - отметил Артуро Бабенко.

Заместитель главы оборонного ведомства отметил, что Министерством обороны Украины направлено обращение к Президенту Украины - Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами Украины о выделении дополнительного бюджетного ресурса для строительства жилья для военнослужащих в сумме 300,0 млн. грн.

- Это даст возможность завершить строительство и ввести в эксплуатацию жилые дома на 1518 квартир общей площадью 100,5 тыс. квадратных метров, - отметил Артуро Бабенко.