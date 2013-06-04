Заместитель Министра обороны Украины провел прием граждан по личным вопросам

Исходя из того, что записалось 23 человека, было решено в первую очередь выслушать заявления матерей с детьми, инвалидов и прибывших в столицу из отдаленных гарнизонов.

Главная задача такого мероприятия, по словам Владимира Можаровского, - решать старые узлы острых проблем и не допускать появления новых. Пример тому - рассмотрение дела о кооперативном гараже, построенном на земле военного ведомства на берегу Южного Буга. Эта земля как магнит притягивает внимание тех, кто хочет построить здесь коттеджи.

Заместитель Министра обороны, заслушав заявление узаконивания такого сооружения, поставил задачу решить затронутый вопрос исключительно в правовом поле. Актуальность вопроса возрастает ввиду того, что предполагается новое освобождение военных городков и земель, на которых они расположены. Уже сегодня нужно предусматривать, как это отразится на жизни семей военнослужащих, ветеранов военной службы.

Важно не допустить, чтобы они остались, как говорится, между землей и небом в ходе мероприятий по реформированию Вооруженных Сил. А уже есть подобные случаи. Об этом рассказали супруги, которые прибыли на прием из поселка Буча столичной области. В прошлом году их воинскую часть расформировали, и 32 семьи оказались в подобном положении. Местная власть не принимает военный городок на свой баланс и требует соответствующих субвенций на ремонт дома, коммунальных сетей. Владимир Можаровский поручил руководителям структурных подразделений встретиться с представителями местной власти, жителями бывшего военного городка, и совместно с ними решить проблему.

Конечно, ряд проблемных вопросов возник из-за недостаточного финансирования военного ведомства. Один из них - задолженность военных перед частными предприятиями, которые предоставляют людям в погонах определенные виды услуг. В частности, об этом рассказал руководитель такой компании Алексей К. Его предприятию в г. Днепропетровск, на котором работает 800 сотрудников, и которое поставляет автомобильные шины для воинских частей, грозит банкротство из-за большой задолженности по оплате продукции. Похожая ситуация возникла и с частным предприятием в Одессе.

- Дело нашей чести - ликвидировать эту задолженность, - отметил заместитель Министра. - Возможно, нужно не сразу, а постепенно, ежемесячно возвращать нашим предпринимателям долги.

Подавляющее большинство обращений граждан касалось старой проблемы - обеспечения жильем. С просьбой разъяснить именно такую ​​ситуацию в Одесском гарнизоне, обратился член общественного совета при Министре обороне Валерий Дегтярь. Он предложил создать в этом гарнизоне рабочую группу из специалистов Минобороны, ветеранов гарнизона и бесквартирных военнослужащих для ускорения решения этой проблемы. По этому поводу у общественности уже есть определенные наработки. Заместитель Министра обороны поддержал такую ​​идею и предложил обсудить состав такой рабочей группы.