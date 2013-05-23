На Ужгородском полигоне прошла активная фаза занятий по боевой подготовке

Руководящий состав корпуса, бригад (полков), батальонов (дивизионов) под общим руководством командира 13-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Игоря Колесника поэтапно изучал аспекты новой методики коллективной подготовки в процессе обученности воинских коллективов.

Так, подопечные внештатного инструктора по горной подготовке опытного альпиниста работника Вооруженных Сил Украины Владимира Кенсицкого продемонстрировали этапы подготовки и действия отделения отдельного горно-пехотного батальона в обороне в горной местности.

– На этом этапе военнослужащие продемонстрировали участникам занятия элементы горной и альпинистской подготовки и в составе «двоек» преодолели скальное препятствие. Кстати, это подразделение полностью укомплектовано военнослужащими военной службы по контракту и многие из них занимаются альпинизмом не один год, – рассказал Владимир Кенсицкий.

На другом учебном месте, под руководством капитана Дениса Волошина, минометный взвод выполнил огневые задачи в обороне, «накрыв» мишени поле плотной завесой взрывов. Их действия поддержали прицельным огнем зенитные самоходные установки «Тунгуска», что точными залпами поразили условные низко летающие цели.

Как отметил командир 13-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Игорь Колесник, такие меры имеют целью продемонстрировать на примере подразделений 15-го отдельного горно-пехотного батальона правила организации занятий по коллективной подготовке на уровне слаживания взводов.

– Такой метод в этом году мы применяем впервые, однако он распространен в подготовке армий ведущих стран мира, – отметил генерал-лейтенант Игорь Колесник.

В течение учебного дня во время этого инструкторско-методического занятия были детально рассмотрены вопросы организации и выполнения подготовительного упражнения к упражнению боевой стрельбы усиленным горно-пехотным взводом в обороне, действий подразделений в обороне, тактических двусторонних учений взводов, действия взвода при поддержке ротной тактической группы в оборонном бою в горно-лесистой местности, ведение противовоздушного боя во время прикрытия зенитно-ракетным взводом общевойсковых подразделений в обороне. Кроме того, было выполнено групповое упражнение по управлению подчиненными подразделениями отдельной горно-пехотной бригады при ведении боевых действий в обороне.