Во Львовской области перезахоронили останки героев "Бродовского котла"

В городе Броды Львовской области состоялось перезахоронение останков 9 бывших военнослужащих Красной Армии, погибших в боях с частями немецкого Вермахта и до недавнего времени считались пропавшими без вести. Перезахоронение состоялось на Бродовском центральном кладбище с братской могилой красноармейцев.

Останки воинов были найдены в 2012 году работниками коммунального предприятия Львовского облсовета "Судьба", которое занимается поиском захоронений участников национально-освободительных соревнований и жертв войн, депортации и политических репрессий.

По словам директора областного коммунального предприятия Святослава Шеремета, речь идет о бойцах, останки которых нашли поисковики "Судьбы" во время прошлогодних экспедиций в районе сел Колтов и Крух.

- К сожалению, установить их имена, или хотя бы, воинские звания так и не удалось. Однако остатки сопроводительного материала свидетельствуют, что это были красноармейцы, были похоронены в отдельных разрозненных санитарных захоронениях 1944, - рассказал Святослав Шеремета.

В перезахоронении приняли участие представители органов государственной власти и местного самоуправления Львовщины и Бродов, военнослужащие, местные священники и общественность. К организации и проведению мероприятия приобщились также и военнослужащие из 16-й отдельной бригады армейской авиации 8-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, которая дислоцируется в Бродах. А весь ритуал перезахоронения сопровождали военнослужащие роты почетного караула Академии Сухопутных войск имени Петра Сагайдачного.