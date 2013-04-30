В Главном военном клиническом госпитале выбрали лучшую медсестру

В финальную часть конкурса вышли 8 медицинских сестер, ставших победительницами начального этапа конкурса в своих клиниках и отделениях хирургического и терапевтического профиля. Это – медицинские сестры отделения абдоминальной хирургии Яна Боярчук, клиники амбулаторной помощи Марина Бут, отделения кишечной инфекции Екатерина Галинская, клиники нефрологии Анна Манько, отделения воздушно-капиллярной инфекции Лилия Лемешик, отделения неврологии Оксана Федунец, клиники урологии Мария Шило, отделения торакальной хирургии Мария Шурунга.

В финале соревнований конкурсантки представили свои лечебные подразделения и непосредственное участие в их работе, ответили на медицинские тесты и показали свои творческие достижения.

В итоге награды за победы в различных номинациях получили все участницы конкурса, а главные призовые места завоевали Марина Бут, Екатерина Галинская и Яна Боярчук.

Справка. Международный день медицинской сестры отмечается ежегодно 12 мая, в день рождения Флоренс Найтингейл – английской медсестры, организатора и руководителя отряда санитарок во время Крымской войны 1853-56 годов. В те годы она одной из первых последовательно внедряла в жизнь принципы милосердия, санитарии и ухода за ранеными. В результате ее нововведений менее чем за 6 месяцев смертность в лазаретах снизилась с 42 до 2,2%. Крымская война сделала Флоренс героиней. Солдаты, вернувшиеся с фронта, рассказывали о ней легенды, называя ее «леди со светильником», потому что по ночам, с лампой в руках, она всегда обходила палаты с больными.

Украинские военные медсестры достойно продолжают дело своей легендарной предшественницы.

В государственных медицинских учреждениях на территории СНГ впервые сестры милосердия были введены в штат в 1861 году в Киевском военном госпитале, ныне – Главном военно-медицинском клиническом центре «Главный военный клинический госпиталь».

Конкурс на лучшую медицинскую сестру госпиталя проводится ежегодно в Главном военном клиническом госпитале с начала 1970-х годов.