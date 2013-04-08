Украинские миротворцы в Либерии провели 30 учебных авианаведений

Группа боевого управления 56-го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН в Либерии, где командиром является военный летчик 1 класса полковник Петр Плис, провели практические тренировки по наведению на наземные цели экипажей вертолетов типа Ми-24. Для отработки поставленных задач была выбрана горно-лесная местность вблизи населенного пункта Тубманбург, которая находится в 130 км от базового лагеря украинских миротворцев.

- Работа для вертолетчиков осложнялась нелегким визуальным распознаванием нужных объектов с воздуха, - рассказывает начальник командного пункта 56-го ОВО полковник Сергей Шевченко.

В ходе тренировки авианаводчики отработали упражнения по наведению экипажей вертолетов Ми-24 на наземные цели непосредственно при осуществлении движения автомобильной колонны на вершинах гор высотой до 800 м, неоднократно меняя координаты целей и определяя новые ориентиры для уничтожения условного противника авиацией. В свою очередь экипажи выходили на опорный пункт, осуществляли маневр и условно уничтожали авиационными средствами поражения цели, осуществляя фотострельбу.

Всего во время тренировки было проведено 30 авианаведень экипажей боевых ударных вертолетов на различные наземные цели.

Стоит отметить, что во время практических тренировок отрабатывалась и слаженность действий с личным составом Нигерийского миротворческого контингента, который осуществлял прием авиационной техники, сопровождал и охранял группу боевого управления во время выполнения задания.

В настоящее время среди основных задач, стоящих перед экипажами Ми-24 в Либерии,-воздушная разведка и боевое патрулирование территорий вдоль границ Республик Либерия и Кот-д'Ивуар, воздушное сопровождение войск Организации. Только на прошлой неделе экипажи на Ми-24 совершили 16 вылетов.