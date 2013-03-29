Морской тральщик «Чернигов» отправился в длительный поход

Он будет осуществлять мероприятия, связанные с защитой интересов Украины в исключительной (морской) экономической зоне Украины, а также контролем судоходства в рамках выполнения задач антитеррористической операции «Черноморская гармония», сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Таким образом Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины продолжили плановое выполнение задач боевой службы в Черном море.

Начальник центра морских операций ВМС ВС Украины капитан 1 ранга Андрей Тарасов, обращаясь к личному составу корабля до начала похода, отметил важность обеспечения безаварийной эксплуатации материальной части во время длительного плавания, особенно в неблагоприятных погодных условиях.

- Вы обогатите опыт ваших предшественников - моряков экипажа противолодочного корвета «Тернополь», сделаете очередной, важный шаг в данном направлении, - отметил начальник Центра морских операций ВМС ВС Украины. - Еще одной очень важной задачей является совершенствование морской подготовки экипажа, ведь корабль находиться в зоне интенсивного судоходства, непростой навигационной обстановке, и все это накладывает на личный состав особую ответственность, - добавил он.

Капитан 1 ранга Андрей Тарасов высказал мнение, что в определенной степени поход «Чернигова» будет даже сложнее поход «Тернополя», однако, по его словам, экипаж прошел серьезную передпохидну подготовку, готовность корабля была тщательно проверена группой офицеров штаба Командование флота, и это дает основания надеяться, что все задачи будут выполнены с надлежащим качеством.

Как сообщалось, с 15 февраля по 14 марта текущего года задачи боевой службы в определенных районах Черного моря выполнял противолодочный корвет «Тернополь».