Бригаду тактической авиации на Киевщине посетила делегация из США
17:07, 06 марта 2013Армия
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Завершился визит делегации слушателей и профессорско-преподавательского состава колледжа Военно-воздушных сил Вооруженных сил США в расположение бригады тактической авиации воздушного командования «Центр» Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, которая дислоцируется в Василькове.
Целью визита стало углубление партнерских отношений и обмен мнениями относительно перспектив развития Вооруженных сил обеих стран.
Командир бригады тактической авиации воздушного командования «Центр» полковник Иван Петренко рассказал участникам брифинга о системе подготовки технического персонала и летного состава бригады, ознакомил присутствующих с работой командно-диспетчерского пункта и возможностями отечественного авиационного тренажера самолета МиГ-29 (КТС-21У).
В ходе визита американские военные осмотрели классы подготовки летчиков к полетам, класс высотного снаряжения и поисково-спасательного обеспечения полетов авиации, после чего состоялся статический показ авиационной техники.
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