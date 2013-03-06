Бригаду тактической авиации на Киевщине посетила делегация из США

Целью визита стало углубление партнерских отношений и обмен мнениями относительно перспектив развития Вооруженных сил обеих стран.

Командир бригады тактической авиации воздушного командования «Центр» полковник Иван Петренко рассказал участникам брифинга о системе подготовки технического персонала и летного состава бригады, ознакомил присутствующих с работой командно-диспетчерского пункта и возможностями отечественного авиационного тренажера самолета МиГ-29 (КТС-21У).

В ходе визита американские военные осмотрели классы подготовки летчиков к полетам, класс высотного снаряжения и поисково-спасательного обеспечения полетов авиации, после чего состоялся статический показ авиационной техники.