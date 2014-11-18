На Ривненщине продолжается восстановление самоходных гаубиц "Пион"
18:11, 18 ноября 2014Армия
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Ремонтные подразделения ОК «Север» осуществляют мероприятия по восстановлению и вводу в боевой состав 203 миллиметровых самоходных гаубиц 2С7 «Пион», более 10 лет находившихся на длительном хранении.
mil.gov.ua
Вскоре эти боевые машины пополнят одну из отдельных механизированных бригад, которая выполняет задачи по защите суверенитета и территориальной целостности на востоке Украины.
- Техника практически восстановлена, механики, водители и боевые расчеты готовы к выполнению задач по назначению, - отметил командир артиллерийского дивизиона.
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