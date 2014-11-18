На Ривненщине продолжается восстановление самоходных гаубиц "Пион"

Вскоре эти боевые машины пополнят одну из отдельных механизированных бригад, которая выполняет задачи по защите суверенитета и территориальной целостности на востоке Украины.

- Техника практически восстановлена, механики, водители и боевые расчеты готовы к выполнению задач по назначению, - отметил командир артиллерийского дивизиона.