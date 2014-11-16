На Львовщину из зоны АТО в рамках ротации вернулось более 200 бойцов

Как сообщили УНИАН в региональном медиа-центре Министерства обороны Украины, вечером 15 ноября, на железнодорожную станцию "Яворов" из зоны АТО специальным поездом вернулись домой более двухсот военнослужащих, которые последние два месяца выполняли боевые задачи на востоке страны.

«Герои! Слава Украине! Украина превыше всего!» - такими лозунгами встречали пассажиров специального рейса община города Яворова, родственники и боевые побратимы военнослужащих.

"Слезы радости, объятия и эмоции переполняли и ребят, и встречающих. А необычность этого рейса заключается в том, что последний раз железнодорожная станция "Яворов", построенная еще во времена Австро-Венгрии, и "возраст" которой насчитывает уже 111 лет, обслуживала пассажиров еще в 1967 году", - говорится в сообщении.

Активисты яворовской общины подарили «железнякам» цветы и угостили их домашней выпечкой.

Как отметил временно исполняющий обязанности командира 24-й отдельной механизированной бригады подполковник Денис Сохатский, из зоны проведения АТО прибыла первая часть батальонной тактической группы. На днях домой вернутся остальные военнослужащие этого подразделения. Дальше их ждет кратковременный отпуск, после которого «железняки» вернутся в бригаду и начнут подготовку к выполнению новых армейских задач.