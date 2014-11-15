На месте гибели экипажа вертолета МИ-8 открыт памятный крест

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, в церемонии открытия приняли участие председатель Донецкой областной государственной администрации Александр Кихтенко, заместитель командующего Национальной гвардии Украины генерал-лейтенант Николай Балан, начальник Западного территориального объединения Национальной гвардии генерал-лейтенант Юрий Аллеров, исполняющий обязанности городского головы Славянска Олег Зонтов, представители общественности, друзья и сослуживцы погибших.

Как сообщалось, 29 мая личный состав Нацгвардии во главе с генералом Кульчицким, который находился в вертолете Ми-8МТ Национальной гвардии Украины, после разгрузки продуктов питания и проведения ротации личного состава на пятом блокпосту возвращался из района горы Карачун. Там он подвергся обстрелу и был подбит, в результате чего погибли 12 человек: шесть военнослужащих Национальной гвардии Украины, включая двух членов экипажа вертолета, и шесть представителей спецподразделения МВД Украины.

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Указом президента Украины Кульчицкому посмертно присвоено звание «Герой Украины».