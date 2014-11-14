В одном из лицеев Киева собрали игрушки и книги для детей с востока
18:00, 14 ноября 2014Армия
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В рамках акции «Поможем вместе ровесникам с Востока!», которую начали военные журналисты Центрального печатного органа Министерства обороны журнала «Войско Украины», ученики и учителя Технического лицея Шевченковского района Киева передали представителям редакции мягкие игрушки, детские книги, канцелярские принадлежности и сладости для ровесников с востока.
фото mil.gov.ua
Как рассказала заместитель директора Лицея по воспитательной работе Наталья Алексашина ученики искренне и с радостью присоединились к акции журнала «Войско Украины», говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.
"Приятно, что откликнулись не только дети, но и родители и учителя. Ведь мы искренне болеем за каждого ребенка, который сейчас находится в Луганской и Донецкой областях и надеемся на окончание войны. Мы желаем мира и верим, что после окончания антитеррористической операции будем гостить друг у друга", - добавила она.
Следует заметить, что в ближайшее время помощь, которую собрали киевские ученики, будет доставлена адресатам.
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