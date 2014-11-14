В одном из лицеев Киева собрали игрушки и книги для детей с востока

Как рассказала заместитель директора Лицея по воспитательной работе Наталья Алексашина ученики искренне и с радостью присоединились к акции журнала «Войско Украины», говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

"Приятно, что откликнулись не только дети, но и родители и учителя. Ведь мы искренне болеем за каждого ребенка, который сейчас находится в Луганской и Донецкой областях и надеемся на окончание войны. Мы желаем мира и верим, что после окончания антитеррористической операции будем гостить друг у друга", - добавила она.

Следует заметить, что в ближайшее время помощь, которую собрали киевские ученики, будет доставлена адресатам.