В полевых позициях защитников Мариуполя завершился крестный ход
17:14, 14 ноября 2014Армия
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В полевых местах защитников Мариуполя завершился крестный ход, инициированный настоятелями нескольких киевских православных храмов и поддержанный руководством Министерства обороны Украины и других военных формирований, участвующих в проведении АТО.
Фото Министерства обороны Украины
От окрестностей Луганска и к берегам Азовского моря небольшая группа представителей духовенства пронесла икону Покрова Пресвятой Богородицы и Ковчег с мощами 12 святых воинов.
- Православные святыни, которые мы сопровождали, оберегают всех людей ратного дела. Во всех местах, где украинские воины рискуют жизнью ради мира в стране, мы проводили богослужения и общались. Бог всегда на стороне тех, кто защищает свой народ и землю, а значит - победа только за нами, - отметил отец Вячеслав.
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