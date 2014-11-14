В полевых позициях защитников Мариуполя завершился крестный ход

От окрестностей Луганска и к берегам Азовского моря небольшая группа представителей духовенства пронесла икону Покрова Пресвятой Богородицы и Ковчег с мощами 12 святых воинов.

- Православные святыни, которые мы сопровождали, оберегают всех людей ратного дела. Во всех местах, где украинские воины рискуют жизнью ради мира в стране, мы проводили богослужения и общались. Бог всегда на стороне тех, кто защищает свой народ и землю, а значит - победа только за нами, - отметил отец Вячеслав.