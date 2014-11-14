Защитники Мариуполя встретились с учениками местных школ

Так, защитники Мариуполя побывали в нескольких средних учебных заведениях Приморского и Жовтневого районов города. Военные рассказали об особенностях своей службы и героических поступках товарищей. А юные патриоты рассказывали военнослужащим о своих добрых поступках.

- Наши ученики писали письма, рисунки, изготавливали разного рода обереги для наших солдат. В этих творческих работах они искренне благодарили украинским бойцам за защиту и пытались морально поддержать воинов, - отметила директор Мариупольской общеобразовательной средней школы № 29 Лариса Быкова.

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Подобные мероприятия в учебных заведениях Мариуполя обязательно будут продолжаться.