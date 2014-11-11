Харьковские курсанты-танкисты прошли испытание полигоном

К мероприятию были привлечены курсанты II и III курсов Гвардейского ордена Красной звезды факультета военной подготовки Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» направления подготовки «Инженерная механика», говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

Перед практической частью курсанты прошли теоретическую подготовку в специализированных классах, сдали экзамены по материальной части техники и закрепили знания на тренажерах.

"В ходе полевых занятий курсанты отработали подготовительные упражнения по основам вождения боевых машин, выполнили вождения на подъемах и спусках по элементам и в целом. Заключительным этапом практики стало вождение техники по ограниченным проходам, что дало нам возможность оценить теоретическую и практическую подготовленность и обучаемость будущих офицеров", - рассказал начальник факультета военной подготовки полковник Александр Серпухов.

По результатам вождения все курсанты справились с поставленной задачей. За лучшие результаты были отмечены младший сержант Руслан Намазов и курсанты Дмитрий Рыбачок, Евгений Павленко и Владимир Володько.