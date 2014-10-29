Днепропетровщина встретила защитников аэропорта «Донецк» (фоторепортаж)

На центральной площади областного центра военных встретили родные, близкие, боевые товарищи и сотни жителей города. Горожане поздравляли защитников Отечества возгласами «Герои!», «Спасибо!», «Слава Украине!» и дарили военным цветы, сладости и различные сувениры.

Присутствующие почтили память погибших военнослужащих минутой молчания.

Защитники Донецкого аэропорта, которых за отличную боевую подготовку противник назвал «киборгами», вместе с днепропетровцами спели Государственный гимн Украины, а потом поехали к своим семьям, которые не видели их почти пять месяцев.

После краткосрочного отдыха военнослужащие вернутся в районы выполнения боевых задач в зоне АТО.