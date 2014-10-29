Днепропетровщина встретила защитников аэропорта «Донецк» (фоторепортаж)
14:08, 29 октября 2014Армия
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Вечером 28 октября на Днепропетровщину из зоны проведения АТО вернулись военнослужащие 93 отдельной гвардейской механизированной бригады, которые в течение длительного времени героически выполняли боевые задачи в районе Международного аэропорта «Донецк».
mil.gov.ua
На центральной площади областного центра военных встретили родные, близкие, боевые товарищи и сотни жителей города. Горожане поздравляли защитников Отечества возгласами «Герои!», «Спасибо!», «Слава Украине!» и дарили военным цветы, сладости и различные сувениры.
Присутствующие почтили память погибших военнослужащих минутой молчания.
Защитники Донецкого аэропорта, которых за отличную боевую подготовку противник назвал «киборгами», вместе с днепропетровцами спели Государственный гимн Украины, а потом поехали к своим семьям, которые не видели их почти пять месяцев.
После краткосрочного отдыха военнослужащие вернутся в районы выполнения боевых задач в зоне АТО.
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