Военные врачи и саниструкторы совершенствовали профессионализм на спецкурсе "Медсанбат"

Инициатором специальных занятий выступила столичная негосударственная организация, а преподавателями стали бывшие военные врачи из числа граждан Соединенных Штатов Америки, которые имеют большой опыт работы в горячих точках по всему миру.

- Данные курсы направлены на закрепление навыков военнослужащих действовать профессионально и быстро в экстремальных условиях. Мы высоко оценили мастерство украинских врачей и их самопожертвование на поле боя, - отметил старший инструктор-преподаватель курсов Патрик Челлеу.

В ходе четырехдневных курсов каждый из участников мероприятия прошел основные этапы работы санинструктора боевого подразделения и закрепил знания по оказанию первой медицинской помощи при различных условиях.

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После завершения курса украинские военнослужащие получили специальные сертификаты, которые им предоставят право проводить занятия по начальной медицинской подготовки. Также американцы подарили медицинское оборудование, специальное снаряжение саниструкторов и необходимые лекарства.

- Я имею определенный опыт работы в медицине. Но у зарубежных коллег я многому научилась, и эти знания обязательно сохранят не одну человеческую жизнь. Я поделюсь новыми знаниями с товарищами по службе, - отметила медсестра 61 военно-мобильного госпиталя солдат Марина Бажанова.

По словам организаторов курсов, подобные занятия в ближайшее время будут проводиться и в других местах проведения антитеррористической операции.