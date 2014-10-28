Преподаватели и студенты «Львовской политехники» передали военным медикам искусственные легкие

Благотворительный взнос от ученых принял начальник клиники анестезиологии и реанимации, интенсивной терапии и детоксикации Заслуженный врач Украины, врач высшей категории полковник медицинской службы Степан Горобчук, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

"Почти 600 военнослужащих, которые получили ранения и травмы во время участия в антитеррористической операции, сейчас проходят лечение в Львовском военном госпитале", - отметил полковник медицинской службы Степан Горобчук. "Наша клиника занимается тяжелыми пациентами, которые нуждаются в особых медицинских манипуляциях", добавил он.

Военный врач отметил, что новый аппарат искусственной вентиляции легких сначала будет протестирован в стационарных условиях, будет подготовлен и обучен персонал для работы с этой техникой. Впоследствии одна из врачебных бригад, которая отправляется в зону проведения АТО, получит этот аппарат для оснащения мобильного госпиталя.

"Очень важно оперативно оказывать медицинскую помощь раненым бойцам. Благодаря этому аппарату, который может работать автономно до четырех часов, его можно использовать не только в условиях госпитальной палаты или хирургического бокса, но и в автомобиле, вертолете или самолете", - сказал военный врач. Это очень важно, когда отсчет времени идет на минуты, и реанимационная бригада принимает все меры для борьбы за жизнь пациента. К тому же, устройство этот высокотехнологичный, экспертного класса и способен самостоятельно проводить мониторинг состояния больного и корректировать свою работу.