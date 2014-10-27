Личный состав ВСУ принял участие во внеочередных выборах в Раду

Командирами воинских частей предоставлена возможность принять участие в голосовании 100 процентов военнослужащих срочной службы, а также тем, которые в день выборов были привлечены к несению дежурства, выполнению других задач оперативно-дежурной службы.

Проблемных вопросов по обеспечению участия военнослужащих в выборах народных депутатов в пунктах постоянной дислокации не было.

Голосование личного состава Вооруженных Сил Украины на обычных избирательных участках, которые размещаются за пределами воинских частей, прошло организованно.

Нарушений прав и свобод военнослужащих в ходе проведения голосования не зафиксировано.

В зоне антитеррористической операции, а также на полигонах, в районах восстановления личный состав принял участие в выборах путем изменения места голосования без изменения избирательного адреса (прописки) и проголосовал в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Читайте такжеУкраинские миротворцы голосуют на выборах в ДР Конго

Согласно избирательному законодательству максимальное количество военнослужащих, которые имели паспорта и были включены в списки избирателей, проголосовали в зоне антитеррористической операции на ближайших избирательных участках.

Вместе с тем, в районах выполнения задач АТО военнослужащие проголосовать не смогли там, где не открылись избирательные участки в связи с неприбыитем членов избирательных комиссий.

В рамках взаимодействия с окружными избирательными комиссиями в Донецкой и Луганской областях подразделения Вооруженных Сил Украины выполняли задачи по обеспечению охраны избирательных участков, сопровождению транспортных средств избирательных комиссий.

Голосование личного состава украинских национальных контингентов на зарубежных избирательных участках проведено без нарушений.

Личный состав миротворческих миссий и военнослужащих, находящихся за границей на учебе голосовал при дипломатических представительствах Украины.

Читайте такжеЗащитники Мариуполя принимают участие во внеочередных парламентских выборах

Кроме того, обеспечено голосование военнослужащих, которые осуждены к отбыванию наказания в дисциплинарном батальоне и на гауптвахте Центрального управления Военной службы правопорядка города Киева.

Голосование на 10 избирательных участках в военно-медицинских учреждениях Министерства обороны Украины прошло организованно.

Замечаний и сообщений со стороны Центральной избирательной комиссии, наблюдателей и представителей средств массовой информации по поводу участия военнослужащих Вооруженных Сил Украины во внеочередных выборах народных депутатов Украины не поступало.