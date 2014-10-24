Военнослужащие оперативного командования "Север" соединили берега реки Айдар

В частности, военнослужащие восстановили мост через реку Айдар. Он соединит несколько населенных пунктов и позволит восстановить деятельность фермерских хозяйств, наладить транспортировку гуманитарного груза к местного населения. Тяжелый механизированный мост заменил часть железобетонной конструкции, которая была уничтожена во время боев, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

"К нам обратились владельцы хозяйств и крестьяне с просьбой помочь с переправой, ведь ближайший мост через реку Айдар в нескольких десятках километров", - отметил заместитель командующего войсками - начальник управления по работе с личным составом оперативного командования "Север" полковник Владимир Яцентюк.

К мосту были направлены военнослужащие, которые провели инженерную разведку, прочистили подходы к остаткам железобетонной конструкции, провели измерения и положили временную переправу, которая соединила берега реки.

"Мост через Айдар длиной 50 м и шириной 10 м. Нам пришлось восстанавливать отрезок длиной 12 м и шириной 6 м. Ведь сейчас как раз идет уборка урожая и переправа очень нужна. Сразу после окончания работ мост был взят под охрану военнослужащими вооруженных сил", - рассказал офицер инженерной службы ОК "Север" подполковник Сергей Шелепало.

По словам офицеров оперативного командования "Север", признательности крестьян нет предела, ведь сделан очередной шаг по возвращению мирной жизни на освобожденных территориях Луганщины.