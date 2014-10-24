В Научно-исследовательском центре гуманитарных проблем рассказали о психологических проблемах участников АТО

Начальник Научно-исследовательского центра гуманитарных проблем вооруженных сил Назим Агаев рассказал, что структура, которой он руководит, представляет собой единое, научно-исследовательское учреждение гуманитарного направления в вооруженных силах, занимается вопросами научно-методического обеспечения психологической подготовки личного состава для выполнения задач по назначению и оценке психологической готовности военнослужащих к действиям в экстремальных условиях. Также к компетенции центра относится диагностика последствий участия в психотравмирующей ситуации, особенности оказания психологической помощи и реабилитация психотравмированных военнослужащих, как в боевых условиях, так и после их возвращения из зоны боевых действий, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

По его словам, кроме плановых научных исследований, направленных на обеспечение гуманитарной и социальной составляющих обороноспособности государства, коллективом Центра разработаны, изданы и внедрены в практику деятельности войск (сил) ряд информационно-методических и рекомендательных психологических материалов.

"Анализ опыта боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции свидетельствует о том, что повышение боевых (технических) характеристик средств поражения, совершенствование методов информационно-психологической борьбы приводит к значительному росту психогенных расстройств среди военнослужащих, что негативно влияет на их боеспособность, так и на боеспособность частей и подразделений, а следовательно, на исход боевых действий в целом", - сообщил начальник Научно-исследовательского центра гуманитарных проблем Назим Агаев.

Начальник Научно-исследовательского центра рассказал, что в современных условиях, наряду с проблемами организации боевых операций, логистическим обеспечением частей и подразделений остро встал вопрос системного, научно-обоснованного психологического и информационно-пропагандистского обеспечения боевых действий. Поэтому Министерство обороны Украины разработало памятку для участников АТО с практическими советами, как снять психологическое напряжение и восстановить душевное равновесие.

По словам начальника Научно-исследовательского центра, отмечается значительное количество боевых психогенных потерь личного состава в результате психических расстройств без какого-либо телесных повреждений. Если в мире норма уязвимых к психогенных травм бойцов составляет 25%, то среди участников АТО психогенные потери составляют почти 80%. При этом до 30-40% могут быть необратимыми психогенными потерями, то есть психологические травмы переходят в психиатрические.

Он также сообщил, что у некоторых участников АТО после возвращения домой фиксируют случаи неадекватного поведения, попытки суицида, проблемы в семейной жизни.

"Семьи военнослужащих также сталкиваются с проблемами. Бойцы, которые вернулись с АТО, изменились настолько, что это даже приводит к распаду некоторых семей. Это может быть связано с агрессивным поведением, так и с неадекватными стилями поведения, которые переносятся с войны в мирное время. Человек ведет себя дома так, как в зоне боевых действий. Есть также ситуации, когда мужчины не могут услышать своих жен как своих партнеров по жизни. Идет распад семей, непонимание в каких-то некоторых бытовых моментах", - рассказал специалист.