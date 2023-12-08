Лидер Беларуси Александр Лукашенко в начале декабря посетил Китай. Этот визит стал вторым за 2023 год. И важно, что состоялся он чуть больше, чем через месяц после того, как Беларусь не позвали на саммит китайской инициативы "Пояс и путь".

Несмотря на довольно крепкие отношения между Минском и Пекином, причиной этого могло стать, в частности, расположение тактического ядерного оружия РФ на территории Беларуси и создание "миграционного кризиса" (путем переброски "вагнеровцев" на границу с Польшей). Эти два события вызвали возмущение Китая, ведь, во-первых, он декларирует, что в мире должно произойти полное ядерное разоружение. Во-вторых, такие вещи могли повредить "Поясу и пути".

Главное, что всегда интересовало Китай в Беларуси - это то, что она находится на грани с ЕС. Через Беларусь проходит Северный путь (транспортный маршрут через Казахстан РФ и Беларусь в ЕС) - самый большой и мощный из транспортных коридоров. Также Китай устраивает желание Лукашенко создавать хорошие условия для китайского бизнеса. В конце концов, для Китая было интересно сотрудничать с Лукашенко, потому что это стабильный режим…

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Именно поэтому, вспоминая мартовскую встречу Лукашенко с Си, можно заметить, как Лукашенко принимали со всеми салютами, а уровень стратегического партнерства между странами тогда подняли до всестороннего. Такой статус, кстати, имеют только Беларусь и Пакистан. И такие вещи свидетельствуют о том, что страны практически во всех сферах своим взаимодействием имеют взаимопонимание. Это высшая форма отношений по сравнению с другими странами.

По мере того, как у Лукашенко портились отношения с Западом, он еще больше дорожил отношениями с КНР

Еще один момент - личная заинтересованность Лукашенко. Для него крайне важно иметь в друзьях и партнерах Китай и Си Цзиньпиня, который своими действиями будет показывать заинтересованность в Беларуси как независимом государстве. Дело в том, что мартовский визит происходил в период чрезвычайно большого давления на Лукашенко со стороны Путина: чтобы лидер Беларуси ввел войска в Украину. С моей точки зрения, это давление - вступить в войну с Украиной на стороне РФ - было остановлено именно Китаем. Ведь, повторюсь, Китаю важно, чтобы логистический путь в Европу оставался спокойным. То есть, Китай служит для Лукашенко гарантом, что он не будет полностью поглощен РФ и Путиным.

Кроме того, Китай - это возможность выйти из международной изоляции. Лукашенко сейчас в частности очень активно работает, чтобы приобщиться ко всем возможным структурам, которые функционируют в азиатском регионе и в которых, главным образом, заправляет Китай.

По мере того, как у Лукашенко портились отношения с Западом, он еще больше дорожил отношениями с КНР. Ему нужно диверсифицировать торговлю, получить средства и кредиты от Китая. Поэтому во время последнего визита обсуждались вопросы экономического сотрудничества, "Пояса и пути". Также не исключено, что когда обсуждали развитие заводов и совместного производства, Лукашенко могли предлагать какие-то элементы, которые помогали российской армии.

Наталья Бутырская, эксперт по вопросам Восточной Азии, магистр внешней политики