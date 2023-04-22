В суданском спецназе отрицают получение помощи от России и Ливии.

Журналисты совместно с проектом All Eyes on Wagner проанализировали спутниковые снимки, которые показали, как российский транспортный самолет Ил-76 курсировал между двумя ливийскими авиабазами, контролируемыми генералом Халифой Хафтаром, и используемыми ЧВК "Вагнер".

Как пишет CNN, количество полетов самолета увеличилось за два дня до начала столкновений в Судане и продолжалось как минимум до 19 апреля.

13 апреля самолет вылетел с авиабазы Хафтара "Хадим" в сирийский город Латакия, где расположена российская авиабаза. На следующий день он вернулся в "Хадим", но спустя день отправился на другую базу Хафтара в ливийской Джуфре. Он находился в "изолированном месте" в день, когда начался конфликт в Судане.

Видео дня

18 апреля самолет вернулся в Латакию, после чего снова вылетел в Хадим и Джуфру.

"Согласно суданским и региональным источникам, в тот день Россия передала ракеты класса "земля-воздух" ополченцам [лидера RSF Мохамеда Хамдана] Дагало на северо-западе Судана", - говорится в публикации.

В суданском спецназе отрицают получение помощи от России и Ливии. Ни Хафтар, ни основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин на просьбу CNN о комментарии не ответили.

Конфликт в Судане - детали

15 апреля в ряде СМИ появилась информация, что в Хартуме произошли столкновения между армией и Силами оперативного реагирования (RSF), которые заявили, что взяли под контроль президентский дворец, резиденцию командующего армии и международный аэропорт.

В Судане армейские подразделения продолжили наносить авиационные и артиллерийские удары по базе Сил быстрого реагирования (RSF) в пригороде столицы.

Ситуация в Судане, где в течение последней недели продолжаются бои между армией страны и Силами быстрого реагирования, катастрофическая. В результате боевых действий ранены сотни гражданских, но возможности оказывать им медицинскую помощь исчерпываются.