Евросоюз обещал поставить Киеву миллион снарядов на начало 2024 года, но пока, по данным Европарламента, поставлено лишь 300 тысяч.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал оборонную промышленность страны наращивать производство, пока Европа борется за увеличение поставок оружия для поддержки Украины. Об этом сообщает Bild.

"Мы должны усилить начатую трансформацию, чтобы быстрее реагировать на потребности Украины в войне против России. Мы не можем позволить России думать, что она может одержать победу", – сказал Макрон в обращении к военным.

По словам Макрона, "победа России будет означать конец европейской безопасности". Он заявил, что от оборонных предприятий ожидается увеличение скорости и объемов производства, а также внедрение инноваций.

Видео дня

"Мы больше никогда не должны довольствоваться сроками производства, которые растягиваются на несколько лет", - добавил он.

Как известно, Евросоюз обещал поставить Киеву миллион снарядов на начало 2024 года, но пока, по данным Европарламента, поставлено лишь 300 тысяч.

Помощь Франции Украине - последние новости

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с главой украинского государства Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны договорились о создании "артиллерийской коалиции". Согласно инициативе, Франция обязуется изготовить для Украины десятки передовых артиллерийских систем "Цезарь" в 2024 году и боеприпасы к ним.

Также УНИАН сообщал, что во время Всемирного экономического форума в Давосе президент Франции Эммануэль Макрон призвал не дать России одержать победу над Украиной.

Вас также могут заинтересовать новости: