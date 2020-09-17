В настоящее время в Латвии запрещается использование флагов, гербов и гимнов бывшего СССР, его республик и нацистской Германии, нацистских свастик, знаков SS и советской символики - серпа и молота, а также их стилизации.

Сейм Латвии одобрил поправки к законодательству, предусматривающие запрет на использование георгиевской ленты в ходе публичных мероприятий.

Об этом сообщает Delfi.

Авторами поправок к законодательству являются политики Национального объединения.

«Принимая во внимание экспансию России на Украине и ее тоталитарную идеологию в отношении бывших республик СССР, у Латвии есть основания разглядеть угрозу своей демократической системе и безопасности. Запрет на георгиевские ленточки ограничил бы такие проявления идеологии. Мы должны показать свою позицию против использования этих ленточек на публичных мероприятиях», - ранее подчеркивал председатель парламентской Комиссии по правам человека и общественным делам Артусс Кайминьш.

В настоящее время в Латвии запрещается использование флагов, гербов и гимнов бывшего СССР, его республик и нацистской Германии, нацистских свастик, знаков SS и советской символики - серпа и молота, а также их стилизации.

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Автор: УНИАН